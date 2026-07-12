O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta quinta-feira (9), a reforma do filtro 5 da ETA 2, dando sequência ao cronograma de modernização das estruturas filtrantes das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2 do município.

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Nesta etapa inicial, os trabalhos estão concentrados na retirada dos elementos filtrantes existentes, compostos por pedras e areias de diferentes granulometrias, responsáveis pelo processo de retenção de partículas durante o tratamento da água.

Após a remoção completa desse material, serão executadas as etapas de limpeza da estrutura, recuperação estrutural, impermeabilização, reparos hidráulicos, pintura, recomposição das camadas filtrantes e lavagem do sistema, antes do retorno da unidade à operação.

O início da reforma do filtro 5 ocorre após a conclusão dos trabalhos no filtro 4 da ETA 2, finalizados nesta quinta-feira. A unidade passou por todas as etapas previstas no cronograma, incluindo recuperação estrutural, impermeabilização, reparos hidráulicos, pintura e recomposição do sistema filtrante, e já retornou à operação após os procedimentos de lavagem e preparação operacional.

Cronograma do DAE

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que o cronograma de modernização segue sendo cumprido conforme o planejamento da autarquia. “Estamos avançando de forma contínua na recuperação das estruturas filtrantes das nossas ETAs. A conclusão do filtro 4 e o início imediato da reforma do filtro 5, mesmo no feriado, demonstram o compromisso do DAE em manter o cronograma das obras, sempre executando as intervenções de forma planejada, sem comprometer a operação do sistema de tratamento de água”, afirmou.

Segundo o diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, a estratégia de executar uma unidade por vez garante segurança operacional durante toda a obra. “Assim que uma unidade conclui as etapas de reforma, iniciamos os trabalhos na unidade seguinte. Esse planejamento permite modernizar toda a estrutura filtrante sem interromper a produção de água, mantendo a eficiência do sistema e a qualidade do tratamento oferecido à população”, explicou.

Os filtros 1, 2 e 3 da ETA 2 também já foram reformados e retornaram à operação. Ao todo, dez filtros das ETAs 1 e 2 passarão por reforma completa, dentro de um cronograma executado de forma gradual para preservar a capacidade operacional das estações.

As melhorias fazem parte do programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, voltada à modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento de Americana.

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