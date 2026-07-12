O Sebrae Aqui Americana realiza, em 28 de julho (terça-feira), a oficina “Faça o preço certo e não perca dinheiro”. O curso acontece das 18h às 22h, na sede do Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e Região), localizado na Avenida Rafael Vitta, nº 1073.

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“Na oficina, o participante aprenderá, de forma prática, como calcular preços que cubram seus custos, gerem lucro e fortaleçam a saúde financeira do seu negócio”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Além disso, o participante será apresentado a conceitos essenciais de precificação, markup, margem de contribuição e descontos e como vender com mais segurança e rentabilidade.

Oficina Sebrae Aqui

As inscrições devem ser realizadas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38232701. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (19) 3475-3565.

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