A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu inscrições para 74 vagas remanescentes nos cursos livres de bateria, clarineta, contrabaixo acústico, flauta transversal, guitarra, piano erudito, piano popular, saxofone, técnica vocal, trombone/bombardino, trompete, viola de orquestra, violão, violino irlandês e violoncelo oferecidos pela Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”.

A inscrição deve ser feita pelo link https://forms.gle/qpLnQ8nBQkhoShX37 até o dia 24 de julho. A participação é gratuita.

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Os cursos têm duração de um semestre, com carga horária semanal de até 1h, e são destinados a alunos com ou sem experiência musical. Para cursos de instrumento, é obrigatório o uso de instrumento próprio e só é possível se inscrever em uma opção.

A divulgação da lista de aprovados na primeira fase acontece em 28 de julho deste ano e a segunda etapa, presencial, ocorre entre os dias 3 a 7 de agosto, na Escola de Música, localizada no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. A lista final dos aprovados sai no fim do dia 11 e o início das aulas está previsto para 17 de agosto. As etapas do processo seletivo serão publicadas no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

Americana- vagas e os pré-requisitos para participação

Curso Vagas Pré-requisitos Bateria 7 A partir de 14 anos Clarineta 7 A partir de 10 anos Contrabaixo Acústico 4 A partir de 12 anos Flauta Transversal 10 A partir de 9 anos Guitarra 10 A partir de 14 anos Piano Erudito 1 A partir de 7 anos Piano Popular 1 A partir de 10 anos Saxofone 5 A partir de 11 anos Técnica Vocal 4 A partir de 12 anos Trombone/Bombardino 4 A partir de 14 anos Trompete 5 A partir de 9 anos Viola de Orquestra 6 A partir de 16 anos Violão 3 A partir de 10 anos Violino Irlandês 4 Dominar as escalas maiores de Sol, Ré e Lá, na primeira posição do violino Violoncelo 3 A partir de 12 anos

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, exaltou a qualidade do trabalho desenvolvido pela Escola Municipal de Música. “Americana oferece excelência na formação musical, com professores gabaritados e orientação especializada para que os alunos se aperfeiçoem e aprimorem seus talentos gratuitamente. Esta é uma excelente oportunidade para a qualificação”, disse.

Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura e na secretaria da Escola Municipal de Música, pelo telefone (19) 3408-4815.

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