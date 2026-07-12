A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu inscrições para 74 vagas remanescentes nos cursos livres de bateria, clarineta, contrabaixo acústico, flauta transversal, guitarra, piano erudito, piano popular, saxofone, técnica vocal, trombone/bombardino, trompete, viola de orquestra, violão, violino irlandês e violoncelo oferecidos pela Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”.
A inscrição deve ser feita pelo link https://forms.gle/qpLnQ8nBQkhoShX37 até o dia 24 de julho. A participação é gratuita.
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Os cursos têm duração de um semestre, com carga horária semanal de até 1h, e são destinados a alunos com ou sem experiência musical. Para cursos de instrumento, é obrigatório o uso de instrumento próprio e só é possível se inscrever em uma opção.
A divulgação da lista de aprovados na primeira fase acontece em 28 de julho deste ano e a segunda etapa, presencial, ocorre entre os dias 3 a 7 de agosto, na Escola de Música, localizada no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. A lista final dos aprovados sai no fim do dia 11 e o início das aulas está previsto para 17 de agosto. As etapas do processo seletivo serão publicadas no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.
Americana- vagas e os pré-requisitos para participação
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Curso
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Vagas
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Pré-requisitos
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Bateria
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7
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A partir de 14 anos
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Clarineta
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7
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A partir de 10 anos
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Contrabaixo Acústico
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4
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A partir de 12 anos
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Flauta Transversal
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10
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A partir de 9 anos
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Guitarra
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10
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A partir de 14 anos
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Piano Erudito
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1
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A partir de 7 anos
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Piano Popular
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1
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A partir de 10 anos
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Saxofone
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5
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A partir de 11 anos
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Técnica Vocal
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4
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A partir de 12 anos
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Trombone/Bombardino
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4
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A partir de 14 anos
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Trompete
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5
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A partir de 9 anos
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Viola de Orquestra
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6
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A partir de 16 anos
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Violão
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3
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A partir de 10 anos
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Violino Irlandês
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4
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Dominar as escalas maiores de Sol, Ré e Lá, na primeira posição do violino
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Violoncelo
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3
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A partir de 12 anos
O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, exaltou a qualidade do trabalho desenvolvido pela Escola Municipal de Música. “Americana oferece excelência na formação musical, com professores gabaritados e orientação especializada para que os alunos se aperfeiçoem e aprimorem seus talentos gratuitamente. Esta é uma excelente oportunidade para a qualificação”, disse.
Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura e na secretaria da Escola Municipal de Música, pelo telefone (19) 3408-4815.
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