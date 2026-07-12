Muitas pessoas continuam convivendo com pequenos depósitos de gordura em regiões como abdômen, flancos, culote e braços mesmo com alimentação equilibrada e prática regular de exercícios,.

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A explicação vai além da balança: fatores como genética, alterações hormonais e o próprio envelhecimento podem favorecer o acúmulo de gordura localizada, tornando essas áreas mais resistentes às mudanças no estilo de vida.

Esse cenário ajuda a explicar o crescimento da procura por procedimentos estéticos menos invasivos. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), os procedimentos não cirúrgicos seguem em expansão em todo o mundo, impulsionados pela busca por tratamentos com menor tempo de recuperação, mais segurança e retorno rápido às atividades do dia a dia.

De acordo com Larissa Mendes, especialista em estética avançada, é comum que pacientes procurem atendimento após perceberem que determinadas regiões do corpo permanecem com gordura localizada, mesmo diante de uma rotina saudável.

“Depois dos 35 anos, principalmente, muitas mulheres percebem que o metabolismo passa por mudanças e as alterações hormonais favorecem o acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo. Muitas vezes, mesmo mantendo uma alimentação equilibrada e praticando exercícios físicos, aquela gordura localizada continua presente”, explica Larissa.

Segundo a especialista, quando existe indicação clínica, tecnologias específicas podem complementar hábitos saudáveis e ajudar no tratamento dessas áreas resistentes. Entre elas está o ThermoLaser, técnica voltada para o tratamento da gordura localizada associada à flacidez.

Gordura e laser

“O ThermoLaser é uma das tecnologias mais indicadas para o tratamento da localizada associada à flacidez. O grande diferencial é que ele atua nesses dois aspectos ao mesmo tempo. Enquanto reduz a gordura localizada, também estimula a retração da pele, proporcionando um contorno corporal mais harmonioso”, afirma.

Larissa explica que, dependendo das características de cada paciente e da avaliação clínica, o procedimento pode promover uma redução da gordura localizada de até 80%. “Em muitos tratamentos que atuam apenas na gordura, pode haver flacidez após a redução do volume. Com o ThermoLaser, tratamos simultaneamente a gordura e a qualidade da pele, oferecendo um resultado mais completo e natural”, destaca.

Outro benefício apontado pela especialista é o curto período de recuperação. Por se tratar de uma tecnologia minimamente invasiva, o paciente pode retornar às atividades diárias no mesmo dia, seguindo apenas as orientações clínicas e os cuidados recomendados para o pós-procedimento.

Apesar dos avanços tecnológicos, Larissa reforça que nenhum procedimento substitui um estilo de vida saudável. “O ThermoLaser não é um tratamento para emagrecimento. Ele é indicado para quem já cuida da saúde, mas continua incomodado com áreas específicas de gordura localizada. Alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento profissional continuam sendo essenciais para manter os resultados.”

Para a especialista, o avanço das tecnologias estéticas tem permitido oferecer soluções cada vez mais seguras e eficazes para quem deseja melhorar o contorno corporal sem recorrer a procedimentos cirúrgicos, sempre respeitando as necessidades e características de cada paciente.

Fonte: Larissa Mendes – Especialista em estética avançada e palestrante.

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