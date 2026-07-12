PAT disponibiliza 143 vagas de emprego
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 143 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Excepcionalmente nesta quinta (9) e sexta-feira (10), devido ao feriado estadual da Revolução Constitucionalista e ponto facultativo, o posto estará fechado, retomando o funcionamento na próxima segunda-feira (13).
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Açougueiro – Sem Experiência 1
Ajudante de Obras – Sem Experiência 1
Analista Administrativo – Com Experiência 1
Analista Financeiro – Com Experiência 2
Assistente Administrativo – Com Experiência 1
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 1
Atendente de Loja – Com Experiência 1
Atendente de Peixaria – Sem Experiência 2
Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1
Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 1
Auxiliar de Expedição – Com Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 4
Comprador – Com Experiência 1
Consultor (de Consórcio) – Sem Experiência 6
Costureiro de Máquina Industrial – Com Experiência 15
Encanador – Sem Experiência 3
Encarregado de Costura – Com Experiência 1
Engenheiro Civil – Com Experiência 1
Estampador de Tecido – Com Experiência 2
Mecânico Automotivo – Com Experiência 2
Motorista (Categoria D) – Sem Experiência 1
Oficial de Limpeza I – Sem Experiência 5
Operador de Caixa – Sem Experiência 5
Preparador de Ingredientes (Conserva de Alimentos) – Sem Experiência 4
Recepcionista – Com Experiência 1
Repositor de Supermercado – Sem Experiência 9
Revisor de Tecidos Acabados – Com Experiência 1
Supervisor Administrativo – Com Experiência 1
Torneiro CNC – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 2
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Contabilidade 1
Estágio em Direito 2
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 5
Estágio em Farmácia/Química 1
Estágio em Fisioterapia 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio para Ensino Médio 15
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 18
Arco Comércio e Varejo 3
Arco Logística 3
Arco Produção
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