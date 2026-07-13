Porque os últimos anos da Seleção Brasileira tem muitos fracassos- e na Copa vem em pleno declínio? Um dos motivos apontados está na deficiência da formação de novos talentos. Hoje, dos mais de 1.200 clubes em atividade no país, apenas 72 possuem o Certificado de Clube Formador (CCF), concedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na prática, isso significa que somente cerca de 6% das equipes brasileiras atendem aos critérios exigidos para desenvolver atletas dentro de um ambiente estruturado e reconhecido oficialmente.

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Seletiva do sub-13 neste domingo em Nova Lima – A Em meio a esse cenário, um projeto de um time mineiro vem chamando atenção: o Villa Nova SAF, de Nova Lima, que aposta em um modelo profissional inspirado em padrões internacionais de desenvolvimento de atletas e já mantém três categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20 abre inscrições para seletiva para o Sub-13 neste domingo, 12 de julho, de 9h às 12h, no CT do Villa Nova, em Nova Lima, para atletas nascidos em 2013 e 2014.

A avaliação será realizada no Centro de Treinamento do Villa Nova SAF, em Nova Lima, e integra o planejamento do clube de ampliar sua estrutura de formação e identificar novos talentos para o futebol brasileiro. Os interessados deverão comparecer ao local às 7h30, para credenciamento, e apresentar atestado médico apto para a prática esportiva.

Para participar da avaliação, será obrigatório o uso de chuteiras, meião, short e camisa na cor preta, além de documento de identificação. A atividade acontecerá das 9h às 12h. A expectativa do clube é repetir o sucesso das últimas avaliações. Na seletiva realizada para a categoria Sub-15 e Sub-17 em abril, mais de 300 jovens atletas participaram da peneira em busca de uma oportunidade de integrar as categorias de base do Leão do Bonfim, reforçando o interesse dos jovens pelo projeto de formação desenvolvido pelo Villa Nova SAF.

A importância da certificação na formação da base

Para o CEO do Villa Nova SAF, Sergio Pinheiro, a renovação do futebol brasileiro não começa nas convocações, mas nas categorias de base.

“É ali que surgem os atletas capazes de sustentar o futuro dos clubes, abastecer o mercado nacional e formar as próximas gerações que defenderão a camisa da Seleção. Ele reafirma a importância de que mais clubes brasileiros avancem no processo de estruturação para se tornarem efetivamente clubes formadores. “A formação de base é responsável por sustentar o futuro esportivo do futebol brasileiro. É nela que os clubes desenvolvem talentos, fortalecem sua identidade esportiva e criam oportunidades reais para milhares de jovens. E um passo importante para avançar nisso é justamente conquistar o CCF, que é uma das metas do Villa Nova SAF para 2026”, destaca.

Sergio Pinheiro explica que sustentar um clube formador exige alto investimento em infraestrutura, alojamento, alimentação, acompanhamento educacional, suporte médico, psicológico e equipes multidisciplinares.“Em muitos casos, a falta de recursos, inclusive de grandes clubes, impede a continuidade desse modelo para manter 4 categorias de base, comprometendo a formação de novos talentos no futebol brasileiro”, reforça.

O Certificado de Clube Formador (CCF) é hoje uma das credenciais mais importantes e respeitadas do futebol brasileiro quando o assunto é formação de atletas. Concedido pela CBF, o reconhecimento funciona como uma espécie de selo nacional de excelência para clubes que comprovam possuir estrutura séria, segura e completa para o desenvolvimento de jovens jogadores.

É uma validação de que o clube atende rigorosos critérios esportivos, educacionais, sociais e humanos, oferecendo estrutura física adequada, alimentação, alojamento, suporte escolar, assistência médica, acompanhamento psicológico, garantia de direitos trabalhistas e proteção integral aos atletas em formação.

A certificação também reforça credibilidade no mercado esportivo, segurança jurídica e valorização institucional dos clubes. Ainda assim, a realidade do futebol brasileiro mostra o tamanho desse desafio: a maioria esmagadora das equipes do país ainda não consegue atender todas as exigências necessárias para conquistar a certificação. A ausência dessa cadeia completa de desenvolvimento compromete diretamente o processo contínuo de formação dos atletas, impactando não apenas a evolução técnica dentro de campo, mas também o amadurecimento físico, emocional e comportamental dos jovens jogadores.



Com investimento robusto na base, Villa Nova SAF quer recolocar Minas Gerais

entre os polos de formação de novos talentos

Neste ano, o projeto reativou oficialmente suas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, retomando um trabalho de formação que ficou desativado por quase uma década e agora avança no processo de reestruturação da categoria Sub-13, ampliando gradualmente sua cadeia de desenvolvimento de atletas dentro do projeto de reconstrução da base. A iniciativa envolve alto investimento em infraestrutura, profissionais especializados, suporte multidisciplinar e integração entre as categorias de base e o elenco profissional, dentro de um modelo inspirado em práticas internacionais de formação de atletas.

Essa estruturação das categorias de base do Villa Nova tem sido possível graças ao modelo de gestão implantado após a chegada da SAF liderada pelo Boston City Group, que assumiu a reconstrução estrutural do clube com foco no desenvolvimento de atletas e na criação de um projeto sustentável de formação.

O grupo, que possui atuação no Brasil e no exterior, é reconhecido justamente pelo trabalho voltado à revelação de jovens talentos e pela conexão com mercados internacionais do futebol. Atualmente, o conglomerado possui operações ligadas ao Boston City FC Brasil, Americano (RJ) e Boston City FC, nos Estados Unidos, acumulando experiência na formação e projeção de atletas para o cenário profissional nacional e internacional.

Sob liderança do empresário Renato Valentim, fundador do grupo, o modelo implementado no Villa Nova SAF busca aplicar no futebol brasileiro uma lógica inspirada em práticas internacionais: de integração entre categorias de base e profissional, metodologia unificada, acompanhamento multidisciplinar e valorização do atleta como patrimônio esportivo e humano.



Da base ao topo: Modelo do Boston City Group já revelou atletas que hoje atuam no futebol profissional no Brasil e no exterior

O projeto de formação do Villa Nova SAF carrega a experiência prática do Boston City Group, que já colhe frutos e revela talentos brasileiros para o futebol mundial. O grupo acumula histórico na formação e no desenvolvimento de atletas que hoje atuam profissionalmente dentro e fora do Brasil, reforçando o potencial do modelo implantado em Nova Lima e a proposta de construir uma base sólida que forma talentos para todo mercado do futebol.

Entre os principais exemplos de sucesso formados em solo brasileiro e que hoje vêm se destacando no futebol internacional, está o jovem Pedro Manoel do Patrocínio Cruz da Silva, que atua no Tammeka Jalgpallikool, da Estônia, consolidando mais um talento desenvolvido dentro do ambiente de formação ligado ao Boston City Group.

Outro exemplo é o atleta Juan Lopes da Silva, que atualmente defende o Académico de Viseu FC, em Portugal. Já Guilherme Luiz Oliveira da Silva segue trajetória internacional no Göztepe Spor Kulübü, da Turquia, mostrando a força do futebol brasileiro em mercados competitivos do futebol mundial.

No Brasil, talentos também surgem a partir desse trabalho de formação. Um desses casos é o do atacante Paulo Vitor Monteiro, revelado dentro do ecossistema do grupo e que atualmente pertence ao Atlético Mineiro, estando emprestado ao Avaí Futebol Clube. Além disso, diversos atletas da formação ligada ao Boston City Group também passam a integrar o elenco profissional do Villa Nova SAF na temporada de 2026, reforçando a conexão entre base e profissional dentro do projeto esportivo do clube.

Sergio Pinheiro endossa que a presença desses atletas em clubes profissionais e em mercados estrangeiros fortalece o posicionamento do Villa Nova SAF sobre a importância de os clubes investirem na reconstrução de suas categorias de base e contribuírem para a consolidação do DNA de um verdadeiro clube formador, capaz de desenvolver, revelar e projetar talentos para o futebol brasileiro e mundial.

Luta contra o fracasso

“Esperamos que esses números mudem nos próximos anos e que mais clubes entendam a importância da formação de base para o futuro do futebol brasileiro. É preciso investir, focar no preparo desses jovens e estruturar um trabalho sério desde as categorias iniciais. O futebol brasileiro sempre foi reconhecido pela revelação de talentos, mas isso só continuará acontecendo se os clubes entenderem que a formação exige estrutura, responsabilidade e visão de longo prazo”, afirma o CEO do Villa Nova SAF.

Com a proposta de contribuir ativamente para a reconstrução da formação de atletas no país, que o Villa Nova SAF busca se posicionar como um agente de transformação no futebol mineiro. Disputando atualmente o Módulo II do Campeonato Mineiro, o clube deseja se posicionar pela importância do tema, abrindo essa discussão e fazendo a sua parte, com um investimento robusto realizado na reconstrução de sua base e na estruturação de um modelo profissional de desenvolvimento de talentos.

Formação no Villa Nova SAF vai além do futebol e prepara atletas para a vida

No futebol moderno, formar um atleta deixou de ser apenas ensinar fundamentos técnicos. O processo envolve educação, disciplina, suporte emocional, alimentação, desenvolvimento psicológico e acompanhamento familiar. No caso do Villa Nova SAF, o projeto mobiliza cerca de 150 atletas ao longo da temporada e envolve aproximadamente 100 profissionais direta e indiretamente ligados ao desenvolvimento desses jovens.

A estrutura do Centro de Treinamento do clube conta com quatro campos modernos em padrão FIFA, alojamento para até 100 atletas e um núcleo multidisciplinar completo, com nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e suporte médico realizado em parceria com a Rede Mater Dei.

Os atletas recebem cinco refeições diárias, acompanhamento escolar, suporte às famílias e atividades voltadas ao desenvolvimento comportamental e emocional. O clube também promove capacitações sobre gestão de imagem, comportamento profissional e preparação psicológica para os desafios da carreira no futebol. “Nosso objetivo é preparar atletas para competir em alto rendimento e enfrentar a vida profissional dentro e fora de campo”, explica Sergio.

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