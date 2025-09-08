DAE promove atividades da campanha Setembro Amarelo

Mais notícias da cidade e região

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está realizando a campanha interna “Setembro Amarelo: se precisar, peça ajuda!”, dedicada à conscientização e valorização da vida. A iniciativa faz referência ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, lembrado em 10 de setembro.

Na manhã desta segunda-feira (8), foi promovida uma ação especial em parceria com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Recursos Humanos e Serviço Social) da autarquia. A atividade contou com a criação de um mural interativo.

“Ao longo do mês de setembro, serão realizadas várias ações, visando orientar e reforçar a importância da discussão sobre a prevenção do suicídio junto aos funcionários, fortalecendo os laços com seus familiares, comunidade e colegas de trabalho em prol da vida. O mural interativo proporcionou mensagens positivas e de apoio para despertar a consciência do cuidado com a saúde mental, empatia, solidariedade e bem-estar no ambiente de trabalho. Outras ações durante o Setembro Amarelo irão abordar o acolhimento, saúde emocional e a valorização da vida”, explicou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Decorado com frases positivas, o mural ofereceu aos colaboradores mensagens motivacionais que puderam ser retiradas e levadas como incentivo. Também foram distribuídos brindes simbólicos, reforçando a mensagem de acolhimento.

A próxima atividade do Setembro Amarelo no DAE será no dia 16, com palestra ministrada pelas psicólogas Tainá Lima e Fernanda Roncato, da empresa Humanitê – Consultoria em Saúde Mental e Relações Humanas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP