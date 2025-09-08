Um Influencer de 21 anos foi detido em ação da Polícia Militar de Americana Este final de semana .

A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de embriaguez ao volante.

Nas imediações do Terminal Rodoviário de Americana, os policiais Cb PM Pádua, Cb PM Bischoff, 3º Sgt PM Diego, Sd PM Marinho, Sd PM Leonardo, Cb PM Crepaldi, Sd PM Fratassi, Cb PM Cardoso e Sd PM Schumaher localizaram um veículo GM/Onix branco, estacionado de forma irregular sobre a linha férrea.

O condutor, de 21 anos, apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala alterada e odor etílico. Foi oferecido o teste do etilômetro, cujo resultado ultrapassou o limite legal permitido. Diante disso, o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante.

O veículo foi removido ao pátio municipal, enquanto o autor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as demais providências. Na unidade, cedeu amostra de sangue, foi formalmente ouvido pela autoridade policial e, ao término dos procedimentos, acabou liberado.

📷 Imagem: PMESP