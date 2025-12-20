DAE avança para nova etapa de obras para redução de perdas de água na região do Zanaga

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana deu início, nesta quinta-feira (18), a uma nova etapa das obras de melhoria operacional voltadas à redução de perdas de água na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12, conhecida como região do Zanaga. Aproximadamente 25 mil moradores dos bairros Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Antônio Zanaga, Vila Bela e Industrial Abdo Najar serão diretamente beneficiados.



As intervenções incluem a implantação de 1.677 metros de novas redes de água em PEAD, executadas por Método Não Destrutivo (MND), além da instalação de 11 válvulas redutoras de pressão, três macromedidores e 52 válvulas de gaveta. As melhorias permitem reforçar o abastecimento, controlar a pressão do sistema e setorizar a rede, tornando mais eficiente a identificação e correção de perdas.



Nesta nova fase, os trabalhos avançaram para a substituição de redes por furo direcional por MND (Método Não Destrutivo), tecnologia minimamente invasiva que permite a instalação de tubulações sem a necessidade de grandes escavações. A execução ocorre em trechos que vão da Avenida Antônio Centurione Boer até a Rua das Oliveiras, passando pela Rua das Laranjeiras, onde foi iniciado o primeiro furo direcional.



O método utiliza uma perfuratriz que acessa o subsolo por meio de uma pequena cava de entrada, com cerca de um metro e meio por um metro, e realiza a perfuração subterrânea em ângulo controlado até o ponto de saída.



Após a perfuração, a nova tubulação é puxada pelo trajeto já executado, substituindo a rede antiga. A técnica reduz significativamente os impactos no tráfego, minimiza danos ao pavimento e diminui a necessidade de recomposição das vias, gerando menos transtornos aos moradores.



Antes do início das intervenções, foi realizado o mapeamento subterrâneo das redes existentes com tecnologia de georadar, que permite identificar tubulações e interferências no solo por meio da emissão e leitura de ondas eletromagnéticas, garantindo mais segurança e precisão na execução das obras.



De acordo com o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, o objetivo principal é a redução de perdas de água na região. “Esse trabalho é resultado de estudos técnicos que identificaram trechos com redes no fim da vida útil e pontos que exigem maior controle de pressão. Estamos substituindo tubulações, e vamos instalar novos registros e válvulas redutoras de pressão para equilibrar o sistema, reduzir rompimentos e melhorar o desempenho do abastecimento”, explicou.



As obras integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, que reúnem ações estratégicas para modernizar o sistema de abastecimento e aumentar a eficiência operacional em Americana.

