Troca de iluminação reduz gasto energético em empresa de Hortolândia e gera economia de R$ 367 mil por ano

A troca do sistema de iluminação de uma empresa de Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas, deve gerar uma economia de cerca de R$ 367 mil por ano na conta de energia elétrica. A redução é resultado de um projeto de eficiência energética realizado pela CPFL Paulista na unidade da GreenBrier, especializada em serviços ferroviários.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da concessionária, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e foi selecionada por meio da Chamada Pública de Projetos 2024. O investimento total foi de R$ 1,3 milhão.

“A Greenbrier foi selecionada na Chamada Pública por atender aos critérios técnicos e regulatórios estabelecidos no edital, além de apresentar elevado potencial de economia de energia por meio da modernização de seus sistemas”, explica Walter Barbosa Júnior, gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia.

Ao todo, 1.061 lâmpadas e luminárias de vapor metálico foram substituídas por equipamentos com tecnologia LED, que consomem menos energia e têm maior durabilidade. Segundo a CPFL Paulista, a modernização deve resultar em uma economia anual de 797,1 MWh, volume equivalente ao consumo médio mensal de 336 residências.

Além da redução de custos, projetos desse tipo contribuem para a diminuição do consumo de energia e para a adoção de soluções mais sustentáveis no setor produtivo. “As lâmpadas de LED são mais econômicas e ambientalmente sustentáveis e ações de eficiência energética ajudam a tornar as empresas mais competitivas, além de gerar impactos positivos indiretos, como estímulo à atividade econômica e melhoria dos serviços prestados à população”, afirma Walter.

Sobre a CPFL Energia

Com 113 anos de atuação, a CPFL Energia é um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro, com presença nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Atende cerca de 10,7 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, sendo a maior distribuidora do país em volume de energia fornecida, com mais de 13% de participação no mercado nacional.

Na geração, possui 4.226 MW de capacidade instalada, 100% proveniente de fontes renováveis. A companhia opera ainda 6.400 km de linhas de transmissão e 88 subestações. Por meio da CPFL Soluções, oferece soluções integradas em energia, como comercialização, gestão, eficiência, infraestrutura e geração distribuída.

Com ações listadas no Novo Mercado da B3, a CPFL também se destaca por seus investimentos sociais nas áreas de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL. Desde 2017, faz parte da State Grid, maior empresa de energia elétrica do mundo.

