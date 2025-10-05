DAE reforça campanha de uso consciente da água nas escolas municipais de Americana

O Departamento de Água e Esgoto de Americana está reforçando a campanha sobre o uso consciente de água com a distribuição de 15 mil panfletos sobre o tema a 55 escolas da rede municipal de ensino, em uma ação integrada entre a autarquia e a Prefeitura, por meio das secretarias de Comunicação e Tecnologia da Informação e de Educação. O material gráfico com orientações para evitar o desperdício do recurso natural chega aos mais de 12 mil estudantes da rede a partir de segunda-feira (6).

Os folhetos destacam a redução de chuvas na Bacia do Rio Piracicaba, que registrou índice 90% abaixo da média nos últimos meses, afetando Americana diretamente, já que a vazão e a qualidade da água do rio, responsável pelo abastecimento da cidade, estão muito baixas.

Entre as medidas elencadas para evitar o desperdício, estão orientações para não lavar carros, quintais e calçadas com mangueiras; reaproveitar a água da máquina de lavar e economizar água ao lavar louças, tomar banho e outras atividades.

“Crianças são multiplicadores de conhecimento e trazer a campanha de conscientização para as escolas é uma maneira de conscientizar também os adultos. Trata-se de uma questão urgente para a cidade e a mobilização das famílias, por meio da conscientização das crianças e adolescentes, é essencial”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A Prefeitura de Americana decretou, na terça-feira (30), estado de emergência hídrica, medida que permite a adoção de ações emergenciais como o reforço no combate a vazamentos, a contratação de caminhões-pipa para atendimento em áreas específicas e a intensificação das campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

O DAE pede a colaboração da população para que adote práticas de economia e conservação da água, utilizando o recurso de maneira consciente até que a situação se normalize com a retomada das chuvas.

