O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana divulgou, nesta sexta-feira (11), o balanço de serviços executados no período de 4 a 10 de abril. De acordo com o relatório, foram finalizados 1.235 serviços de manutenção e conserto de vazamentos de água, de esgoto entupido, reparos no pavimento asfáltico, substituição de hidrômetros, religações de água, entre outros trabalhos.

“A organização e o planejamento para a execução dos trabalhos são fundamentais para agilizar e atender os pedidos da população, seguindo o cronograma de serviços que abrange todos os bairros da cidade”, explicou o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

Para que as solicitações sejam encaminhadas aos setores competentes para execução, os munícipes devem protocolar seus pedidos, que serão registrados e entrarão no cronograma de trabalho das equipes do DAE.

O contato com a autarquia pode ser feito pelos seguintes canais: telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelo site www.daeamericana.sp.gov.br, clicando em “Protocolos Digitais”.

Controle de perdas

O DAE realizou, nesta quinta-feira (10), uma reunião com a Comissão de Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento para apresentar o diagnóstico institucional e operacional desenvolvido em parceria com a empresa Exaqua Hidráulica e Saneamento. O trabalho integra a segunda fase da elaboração do Plano de Ação para Controle de Perdas, que visa modernizar e tornar mais eficiente o sistema de abastecimento de água do município.

O superintendente do DAE, Marcos Morelli, destacou as etapas do projeto. “A primeira fase consistiu na realização de um diagnóstico abrangente do sistema de abastecimento, incluindo a análise de indicadores e a capacitação das equipes técnicas. Agora, estamos na fase de construção do Plano de Ação, que será desenvolvido com base nas informações coletadas e com a participação ativa das equipes capacitadas. A próxima etapa envolverá o acompanhamento e suporte técnico para a execução das ações planejadas, com foco na identificação de regiões críticas, controle de pressão na rede, setorização, eficiência energética e medição precisa dos volumes de água produzidos e distribuídos”, explicou Morelli.

A apresentação dos trabalhos realizados até o momento foi conduzida por Daniel Manzi, engenheiro civil e doutor em Engenharia Hidráulica, que ressaltou a importância de cada fase do projeto. “Todas as fases do trabalho são fundamentais para a construção do Plano de Ação. O DAE tem um corpo técnico bem preparado e um desafio, que é comum a outros municípios brasileiros, que é o enfrentamento das perdas de água. O objetivo da autarquia em buscar ações está impulsionando os trabalhos em busca de resultados eficientes, que irão proporcionar melhorias no sistema de abastecimento”, afirmou.

O superintendente adjunto de Planejamento do DAE e presidente da Comissão, Adriano Lazarin, comentou sobre o progresso das atividades. “Os trabalhos estão avançando para que tenhamos diretrizes específicas para cada área de atuação, que envolve a fiscalização para verificação de hidrômetros, substituição de cavaletes, controle de pressão em campo, mapeamento de pontos críticos, troca de ramais, integração com o cadastro técnico, entre outras ações e serviços que podemos melhorar, aprimorar e implementar”, ressaltou.

O DAE de Americana tem destacado que este trabalho reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à população, por meio de soluções que garantam sustentabilidade e eficiência do sistema de abastecimento de água.