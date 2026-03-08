O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Diretoria de Gestão Ambiental, deu mais um importante passo em direção à sustentabilidade ao iniciar a adoção de uma nova tecnologia para a produção de mudas de árvores. A autarquia passou a substituir gradualmente os tradicionais tubetes de plástico por embalagens biodegradáveis de papel, conhecidas como “paperpot”.

A iniciativa traz benefícios diretos ao meio ambiente e maior eficiência ao processo produtivo, eliminando o uso de plástico e reduzindo significativamente a geração de resíduos. Além disso, o material biodegradável favorece o enraizamento das plantas e diminui o tempo necessário para o plantio definitivo das mudas. A tecnologia “paperpot” pode ser utilizada tanto na semeadura quanto no transplante de mudas em desenvolvimento.

Produção

O principal objetivo da produção é fortalecer as ações de reflorestamento e preservação das matas ciliares — vegetação essencial que atua como barreira natural, contribuindo para a proteção e manutenção da qualidade dos mananciais e nascentes de Santa Bárbara d’Oeste.

Todo o cultivo das espécies arbóreas nativas é realizado no CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara). Para assegurar o êxito da nova metodologia, o DAE concluiu, no último mês, a reforma completa das estufas da unidade.

A modernização incluiu a instalação de 550 metros quadrados de plásticos difusores, substituindo o material anterior e proporcionando condições climáticas mais adequadas ao desenvolvimento das plantas. Atualmente, o Departamento mantém ritmo contínuo de produção, com média mensal de 1.100 mudas, reforçando seu compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do município.