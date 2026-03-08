O Peso da “Supermulher”: especialista alerta para exaustão mental feminina e propõe rota para longevidade cerebral

Neuropsicóloga especialista em público 40+ explica como o excesso de multitarefas acelera o envelhecimento mental das mulheres e defende o ‘pensamento lúdico’ como ferramenta científica para construir reserva cognitiva e reduzir a ansiedade após a quarta década

No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher (08 de março), os números revelam uma realidade preocupante: mulheres acima dos 40 anos são as mais impactadas pelo “cansaço mental” e pela sobrecarga de tarefas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o público feminino é o que mais sofre com transtornos de ansiedade e depressão em todo o mundo, uma realidade que se reflete no Brasil: em 2024, o país atingiu o maior número de afastamentos do trabalho por saúde mental da última década, ultrapassando os 470 mil pedidos (Ministério da Previdência).

De acordo com a especialista em saúde cerebral, Dra. Anelise Pirola, a busca pela perfeição e a vida acelerada estão cobrando um preço alto da biologia feminina, resultando em lapsos de memória e perda de foco.

Para a especialista em longevidade cerebral, Dra. Anelise Pirola, esses números refletem o colapso do arquétipo da “mulher de aço”. “Estamos vendo uma geração de mulheres que adoece por aceleração. O cérebro feminino 40+ está sendo levado ao limite por uma rotina de multitarefas que drena a reserva cognitiva e acelera o envelhecimento mental”, afirma a especialista em tom de alerta.

A Neurociência a favor da Longevidade

Diferente das abordagens paliativas, a metodologia da Dra. Anelise foca na autorregulação cerebral. Através do uso de tecnologias como o Neurofeedback e avaliações neuropsicológicas, ela propõe que o cuidado mental seja encarado como o “novo luxo” da maturidade — um investimento essencial para quem deseja envelhecer com foco, memória e clareza.

“Não é apenas sobre gerenciar o stress, é sobre longevidade. Precisamos substituir a vida corrida, que já não faz mais sentido, por uma jornada com propósito e saúde biológica”, explica a Dra. Anelise.

Saúde Mental é o Novo Luxo: O autocuidado e o sono reparador deixam de ser opcionais para se tornarem pilares de sucesso na maturidade.

“Neste 08 de março, o convite é para que a mulher abandone a armadura de aço. A verdadeira liberdade vem de um cérebro saudável, capaz de sustentar uma vida com vitalidade e presença”, conclui a Dra. Anelise Pirola.

Sobre a Anelise Pirola – Especialista em Neurofeedback

Anelise Pirola é neuropsicóloga, idealizadora do Instituto AIDA e especialista em longevidade saudável, com vasta experiência em Biorregulação e Neurofeedback. É reconhecida por aplicar o treinamento cerebral para otimizar o funcionamento cognitivo e emocional de indivíduos, tratando condições como déficit de atenção, ansiedade e insônia, e maximizando a performance executiva no ambiente corporativo e pessoal.

