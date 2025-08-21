DAE de Santa Bárbara retoma Projeto Gota d’Água após férias escolares

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste retomou, na última semana, as atividades do Projeto Gota d’Água, dando início ao calendário do segundo semestre de 2025. Nesta segunda-feira (18), foi realizada a terceira edição do período, com a participação de 25 alunos e dois professores do 6º ano do Colégio Objetivo.

Após a pausa das férias escolares, o projeto volta a oferecer uma programação focada na conscientização sobre o uso responsável da água, coleta e tratamento de esgoto, além da preservação da fauna, flora e dos recursos hídricos. Atividades práticas e dinâmicas de reconhecimento de espécies complementam a iniciativa, estimulando o cuidado com o meio ambiente.

Nas duas primeiras edições do semestre, participaram estudantes do Colégio Ethos e da Escola Estadual Coronel Luiz Alves. Até o final de setembro, a previsão é de que outros 10 grupos de alunos integrem o projeto, realizado no Museu da Água – espaço localizado na primeira Estação de Tratamento de Água do município (ETA I).

