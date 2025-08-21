O CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) promove, a partir desta quinta-feira (21), um bazar beneficente. O evento acontece das 9h às 16h na quinta e na sexta-feira (22), e no sábado (23), das 9h às 15h. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para manter e ampliar os serviços oferecidos à comunidade. Participar do bazar é uma forma de colaborar com a inclusão e o bem-estar pessoas com deficiência visual

O bazar conta com peças novas, da loja Bela Store, e conta com preços fixos de vestidos e conjuntos por R$ 79,99, calças e shorts-saia por R$ 59,99 e blusas a partir de R$ 49,99. As compras podem ser parceladas em até duas vezes para valores até R$ 100, em três vezes entre R$ 100 e R$ 200 e em quatro vezes para compras acima de R$ 300.

O valor arrecadado será destinado uma verba para a contribuição do CPC.

Sobre o CPC

O CPC é uma instituição especializada na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual, de todas as idades, além de suas famílias e cuidadores. O atendimento é multidisciplinar, com foco no desenvolvimento da autonomia, inclusão social e qualidade de vida, por meio de estrutura física adequada e tecnologia assistiva inovadora.

