Grag Queen apresenta novo single “Sideral” no The Realness Festival em São Paulo

Grag Queen brilhou no último sábado, 16 de agosto, ao apresentar pela primeira vez ao vivo sua nova música, “Sideral”, durante o The Realness Festival, realizado no Vibra São Paulo. Considerado o maior festival drag da América Latina, o evento contou ainda com performances de estrelas internacionais como Sasha Colby, Sasha Velour e Shea Couleé, entre outros grandes nomes.

O single será lançado em breve e inaugura uma nova fase da carreira da cantora. Com uma sonoridade que mistura pop, soul, swing e disco, “Sideral” segue a trilha aberta pelos sucessos “Sirene” e “Boogie Brasil” e reforça a potência vocal e a versatilidade de Grag.

Além de cantora, Grag é apresentadora do Drag Race Brasil, atualmente em exibição em sua segunda temporada. A artista vive um novo capítulo em sua trajetória após assinar contrato histórico com a Warner Music Group, tornando-se a primeira drag queen contratada pela gravadora.

