O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com as ações de melhorias no emissário de esgoto da região da Balsa, que atende o sistema de esgotamento sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Balsa.

Nesta semana, equipes operacionais substituíram cerca de 80 metros da rede com a instalação de novos tubos de PVC no trecho que margeia a Estrada da Balsa, na divisa de municípios. No local, dois novos poços de visita (PV) estão sendo construídos.

A obra deve se estender para os próximos meses e tem a finalidade de corrigir o escoamento do esgoto naquele trecho considerado crítico por conta de constantes entupimentos causados por danos apresentados na rede antiga de manilha.

No final do ano passado, o DAE de Santa Bárbara atuou na limpeza e desobstrução dessa rede. Na ocasião, foram retirados diversos entulhos descartados irregularmente na rede, o que pode ter contribuído com os danos nos tubos antigos, além do tempo de uso.