Frederico Faria comemora ingresso no RENOVABR

O pré-candidato a vereador em Americana, Frederico Faria, comemorou em suas redes sociais o ingresso no RENOVABR, escola que forma políticos por todo Brasil. Frederico ainda não definiu por qual partido será candidato, mas está no time do prefeito Chico Sardelli.

Frederico é figura presente em todas as sessões da Câmara Municipal às terças-feiras. Na última eleição também foi candidato e teve 281 votos.

Veja a publicação:

Uhuuuuuuuu, com as graças de DEUS e muita dedicação fui selecionada entre mais de 20.000 interessados de todo Brasil a participar da maior Escola de Formação Política, o RENOVABR @renovabr

Como eu já venho dizendo e defendendo, a política não é feita, ou pelo menos não deveria ser, para qualquer um, mas principalmente para aqueles que se dedicam e se preparam para representar e lutar por nosso povo.

Não tenho dúvida nenhuma que o RENOVABR irá me fornecer ainda mais conhecimento e ferramentas para que quando for da vontade de Deus, possamos seguir nossa missão que é de darmos melhor condições de vida para aqueles que mais precisam.

