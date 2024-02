Programa Futuro Certo: inscrições para cursos gratuitos terminam na terça

Terminam na próxima terça-feira (27) as inscrições para os cursos “Aprenda a Programar em C#”, na área de TI (Tecnologia da Informação), e de “Tecnologia e Eletricidade Automotiva”, oferecidos pelo programa “Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego”. As formações realizadas pelo Governo de São Paulo são divulgadas em Americana pelo programa Futuro Certo, da Prefeitura. As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://www.americana.sp.gov.br/portal_sde/sde-index.php?p=capacita.

São oferecidas 25 vagas em cada curso. As aulas em Americana serão ministradas na Escola SENAI, na Av. Brasil, 2801 – Parque Residencial Nardini. Os cursos deverão começar em março, com previsão de término até julho.

“Entregar capacitação é um dos pilares do nosso trabalho, e esses cursos voltados para a área de tecnologia possuem uma demanda muito grande no mercado. Assim, ajudamos a população a conseguir um excelente emprego e as empresas a expandirem”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Ao todo, o programa do Governo de São Paulo disponibilizou 6.155 vagas em cursos gratuitos em mais de 83 municípios, destinados a jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo que querem ingressar no mercado de trabalho.

São 20 opções de cursos nas áreas de: Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design e Automotivo. O objetivo é apoiar os jovens a terem a bagagem necessária para o mercado de trabalho, principalmente nas principais áreas do setor produtivo.