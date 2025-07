O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou o reparo em uma adutora que rompeu na Avenida de Cillo, na manhã desta terça-feira (22).

Para a execução do trabalho, o bombeamento para o Centro de Reservação de Água da Vila Santa Catarina (CR-3) foi interrompido.

As equipes estão trabalhando no local para finalizar o serviço o mais rápido possível, mas ainda não há previsão de conclusão, segundo a autarquia.

Bairros atingidos por obra do DAE

Com o rompimento e a interrupção do bombeamento para o CR-3, o abastecimento pode ser afetado nas regiões da Vila Santa Catarina, Centro, Jardim São Paulo, Nova Americana e adjacências, assim com os bairros atendidos pelos reservatórios CR-6 e CR-9, que abrangem as regiões da Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, São José, Parque Universitário e Terramérica.

