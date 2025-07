PrimeVídeo passa Netflix como streaming líder no Brasil

Compartilhando com você os dados atualizados do mercado de streaming no Brasil para o segundo trimestre de 2025, conforme o novo relatório da JustWatch (anexo neste e-mail).

Ju Isen inicia novo tratamento para corrigir sequelas deixadas por mordida de cachorro no rosto

“Fiquei quase seis meses sem sentir cheiro algum. O trauma foi físico e emocional”, diz Ju Isen, que já investiu mais de R$ 40 mil para tratar as sequelas da mordida no rosto

Reprodução: @juisen | CO Assessoria

A influenciadora Ju Isen iniciou um novo ciclo de procedimentos estéticos para tratar sequelas permanentes causadas por uma mordida de cachorro no rosto, ocorrida no final de 2023. O caso aconteceu durante a virada do ano no México, quando ela foi atacada por um cão da raça Akita Inu ao tentar fazer carinho no animal. O ataque resultou em ferimentos na ponta do nariz e na mão direita.

Ju foi levada ao Hospital Ángeles, na Cidade do México, onde passou por uma cirurgia de emergência de duas horas para reconstrução da área atingida. Desde então, segue realizando acompanhamentos médicos e tratamentos estéticos com foco na restauração funcional e estética da região nasal. “Fiquei quase seis meses sem sentir cheiro algum. O trauma foi físico e emocional”, afirma.

A atual fase do tratamento está sendo realizada em São Paulo, na Martelli Care Clinic, sob os cuidados da dermatologista Dra. Priscilla Martelli, especialista em rejuvenescimento facial. O protocolo inclui laser fracionado, aplicação de bioestimuladores e uso de ativos regenerativos como o sêmen de salmão, com o objetivo de amenizar as cicatrizes, restaurar o volume e reequilibrar a estrutura da face.

“Estamos utilizando técnicas modernas e personalizadas, respeitando a anatomia da paciente e atuando de forma gradual e contínua para recuperação da região nasal”, explica a médica.

Ju destaca que, mesmo com os avanços na parte estética, o processo de reabilitação vai além da aparência. “Mesmo depois da cirurgia, o espelho não me devolvia a pessoa que eu era. Esse tratamento é uma forma de reconstrução, não apenas física, mas também psicológica”, relata.

O tratamento já ultrapassa R$ 40 mil em investimento, somando consultas especializadas, produtos de alto custo e tecnologias avançadas. A influenciadora afirma que pretende documentar as etapas nas redes sociais como forma de incentivo a outras mulheres que tenham passado por traumas físicos. “O que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Quero mostrar que a recuperação existe — com tempo, cuidado e profissionais qualificados.”

