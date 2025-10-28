DAE implanta coletor de reforço na Estrada de Carioba para ampliar capacidade de escoamento de efluentes

Mais notícias da cidade e região

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está realizando a implantação de um coletor de reforço na Estrada de Carioba, com extensão de aproximadamente 900 metros. A obra tem como objetivo ampliar o fluxo de efluentes na chegada à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Carioba, evitando possíveis extravasamentos e garantindo maior eficiência ao sistema.



Os trabalhos devem ser concluídos na primeira semana de novembro e integram o conjunto de ações do DAE voltadas à melhoria contínua da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto no município.



O superintendente da autarquia, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou o andamento das obras nesta terça-feira (28) e destacou a importância do investimento.



“A ampliação deste coletor é uma medida essencial para garantir o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, evitando extravasamentos. Além de representar um avanço técnico, a obra contribui para a preservação dos recursos hídricos e para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou.



Em Americana, o esgoto coletado é direcionado para três estações de tratamento: ETE Carioba, ETE Praia Azul e ETE Balsa. Nessas unidades, os efluentes passam por diversas etapas físicas, químicas e biológicas que removem impurezas, reduzem a carga de poluentes e eliminam agentes patogênicos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP