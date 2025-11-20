DAE realiza interligação do novo reservatório do Parque Gramado à rede de abastecimento

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana finalizou nesta terça-feira (18) a interligação do novo Centro de Reservação do Parque Gramado (CR-16) à zona alta da região que será abastecida. A etapa integra a fase final das obras do reservatório, que terá capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros de água.



As equipes instalaram cerca de 20 metros de tubulação de 250 mm de PEAD, que foi conectada à rede existente na Avenida da Amizade. O trabalho permite integrar o CR-16 ao sistema, preparando a estrutura para entrar em operação.



Na próxima semana, serão executadas as interligações das descargas e, na sequência, serão realizadas as próximas etapas, incluindo os testes de estanqueidade da subadutora e do reservatório.



Na primeira fase, o novo reservatório vai atender moradores do Parque Gramado e parte do Parque da Liberdade. Após a construção de uma adutora, que será interligada ao reservatório, o atendimento será ampliado também para os bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade (total) e Jardim da Balsa. Todos esses bairros atualmente são abastecidos pelo Centro de Reservação-8, localizado no bairro São Roque.



“A interligação do CR-16 marca mais um passo importante no fortalecimento do sistema de abastecimento de Americana. Estamos avançando para colocar em operação um reservatório moderno, com grande capacidade de armazenamento, que vai melhorar significativamente a distribuição de água na região do Parque Gramado e, posteriormente, em diversos outros bairros. Esse é um investimento estruturante, planejado para garantir mais segurança hídrica e estabilidade ao abastecimento, acompanhando o crescimento da cidade e as necessidades da população”, afirmou o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, que acompanhou os trabalhos na manhã de hoje.



O CR-16 segue o mesmo padrão dos centros de reservação implantados nos bairros Jardim Ipiranga (CR-5), Cidade Jardim (CR-6) e Vila Santa Catarina (CR-3).

