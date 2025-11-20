Americana e CPFL discutem melhorias na rede elétrica de avenida na Praia Azul

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana e a CPFL Paulista discutem a execução de melhorias na faixa de domínio da linha de energia localizada na Avenida José Cordenonsi, na região da Praia Azul. A avaliação da área foi feita durante visita técnica realizada pelos representantes da Prefeitura e da concessionária de energia, nesta terça-feira (18).

Para a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, a avaliação é importante para que o trabalho, que será executado pela empresa, promova melhorias junto à vegetação arbórea, em consonância com as normas de segurança. “Recebemos o convite para a vistoria técnica, que possibilitou a avaliação das condições da vegetação existente no local, a dendrometria e possíveis interferências dos indivíduos arbóreos na segurança da rede de distribuição e da população”, explicou.

Avaliação

O diretor da Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizete de Paula, que participou da avaliação, destacou a demanda por outros serviços no local. “Também foi verificada a necessidade de podas e manejo de algumas árvores”, pontuou.

As intervenções passarão pelo processo de licenciamento ambiental, com as devidas compensações, segundo informou o diretor da Unidade de Fiscalização e Licenciamento Ambiental, Cícero de Jesus, que acompanhou a visita técnica.

Também estiveram presentes o secretário adjunto de Meio Ambiente, Carlos Zappia, as técnicas da pasta, Denise Fonseca e Rosemary Teodoro, e a equipe da CPFL, composta pelo gerente de Operações de Subtransmissão 1, Fábio Ojea Nascimento, pelo coordenador de Operações de Subtransmissão 2, Fernando Cesar Pepe, e pelo eletricista da Linha Viva de Transmissão 1, Diego Henrique dos Santos.

