Nova Odessa inaugura nova iluminação em LED e alambrado no Campo do São Jorge

Melhorias incluem 8 torres de concreto de 18m com 80 refletores de LED, mais instalação de 500 m² de alambrado, permitindo o uso noturno do local e a ampliação do projeto social de futebol amador

A Prefeitura de Nova Odessa inaugurou, na última terça-feira (18/11) as melhorias realizadas no Campo do São Jorge, localizado no Jardim São Jorge. O evento marcou a entrega de um moderno e potente sistema de iluminação em LED, com 8 torres de concreto de 18m, cada uma equipada com 10 refletores de 200w, além da instalação de 500 m² de alambrado, obras que revitalizaram um dos espaços esportivos mais tradicionais e queridos da cidade.

O prefeito de Nova Odessa Claúdio José Schooder, o Leitinho, reafirmou seu compromisso com o Esporte. “A inauguração do Campo do São Jorge representa mais que uma simples reforma. É a valorização de um espaço de inclusão social, a consolidação de um trabalho comunitário de anos e um novo capítulo para o esporte amador em Nova Odessa, agora com uma infraestrutura moderna e de qualidade para as atuais e futuras gerações”, destacou ele.

O recurso de R$ 600 mil para a execução da obra foi viabilizado em grande parte por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alexandre Leite, no valor de R$ 571.444,36, obtida com a intermediação do então vereador Professor Antonio Alves Teixeira, hoje secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social. A prefeitura foi responsável por uma contrapartida de R$ 28.555,64. A obra foi executada pela empresa FML Comércio e Instalações Industriais.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento do Esporte. “Obrigado ao deputado Alexandre Leite, ao secretário Professor Antonio e a todos os envolvidos. Essa obra é da comunidade, que está ganhando um espaço com mais qualidade. E também é parte de uma Nova Odessa que segue cada vez mais forte no Esporte”, afirmou ele.

Alta tecnologia a serviço da comunidade

O grande destaque da reforma são os 80 holofotes de LED, que permitirão a utilização do campo no período noturno, assegurando uma iluminação uniforme e potente para as partidas, além de oferecer eficiência energética, maior durabilidade e baixo custo de manutenção. A infraestrutura elétrica foi inteiramente modernizada, com a implantação de um circuito subterrâneo, incluindo abertura de valas, assentamento de eletrodutos e cabos, o que garante mais segurança e proteção contra intempéries. Completando as melhorias, a instalação do novo alambrado traz mais organização e segurança para os atletas.

“Estamos entregando mais do que um campo reformado, estamos oferecendo um espaço seguro e protegido para nossas crianças. Agora, elas poderão praticar esportes à noite em um ambiente acolhedor, longe das ruas e de situações de vulnerabilidade”, comentou o secretário Professor Antônio.

O coração do campo: Carmelo e o Esporte Clube Juventude

O Campo do São Jorge é a casa do Esporte Clube Juventude. Durante a semana, o local sedia as escolinhas de futebol que atendem cerca de 150 meninas e meninos entre 5 e 17 anos. Nos fins de semana, transforma-se em arena dos jogos e campeonatos da comunidade adulta. O coração que mantém esse ciclo em movimento pertence a Carmelo Francisco dos Santos, fundador do Juventude, time que nasceu em 10 de abril de 2011. Aos 64 anos, Carmelo segue conduzindo esse importante projeto social e se consolidando como uma lenda do esporte amador de Nova Odessa. “Tenho certeza de que todo o investimento feito no Campo do São Jorge vai se multiplicar em vidas transformadas”, afirmou ele.

