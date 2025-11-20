Morreu o adolescente João Ricardo Siloni, de 16 anos. Ele é a vítima do disparo acidental que se deu na tarde do último dia 9 em Santa Bárbara d’Oeste e assustou a cidade.

O velório acontece no Municipal Berto Lira e o sepultamento está previsto para às 10h no Cemitério da Paz.

Ele chegou a ficar internado em coma após ser socorrido para o hospital. Ficou 10 dias internados mas acabou morrendo às 21h desta quarta-feira.

O incidente ocorreu dentro de uma residência no bairro Parque Olaria, onde o jovem se reunia com dois amigos para jogar videogame. Durante o encontro, um dos rapazes teria manuseado o equipamento quando o disparo acabou atingindo a vítima.

Adolescente socorrido

O garoto foi socorrido em estado grave e levado a um hospital da cidade. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso agora é investigado para apurar as circunstâncias do disparo e a possível responsabilidade de quem estava com a arma no momento do acidente.

