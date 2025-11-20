O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste fim de semana o espetáculo de dança “Ariel, a Pequena Sereia”, da Companhia da Dança. Com classificação indicativa livre, a peça acontece na sexta-feira (21), às 19h30, no sábado (22), às 19h30, e no domingo (23), às 18h30. Os ingressos variam de R$ 90,00 a R$ 180,00 e podem ser adquiridos no site ingressodigital.com. O Teatro fica na Rua Gonçalves Dias, nº 696, no Jardim Girassol.

O espetáculo conta a história de Ariel, uma jovem e curiosa sereia que vive nas profundezas do oceano e sonha em conhecer o mundo dos humanos. Determinada a seguir seu coração, ela faz um perigoso acordo com a bruxa do mar Úrsula, trocando sua voz por pernas humanas para tentar conquistar o príncipe Eric, por quem se apaixona após salvá-lo de um naufrágio.

Ao lado de seus inseparáveis amigos – o caranguejo Sebastião, o peixe Linguado e a gaivota Sabidão –, Ariel enfrenta desafios que a fazem descobrir o verdadeiro significado do amor, da coragem e da liberdade. A produção une a dança ao humor, à emoção e à fantasia, em uma encantadora história.

Pequena Sereia

“É uma alegria receber mais um espetáculo que valoriza a arte e proporciona momentos de encantamento às famílias de Americana. Nosso compromisso é fortalecer a programação cultural da cidade, trazendo produções de qualidade para todos os públicos”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Teatro: (19) 3461-3045.