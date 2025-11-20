A Gama Guarda Municipal de Americana intensificou, na noite desta terça-feira (18), a Operação Azul Marinho nos bairros Antônio Zanaga, Nossa Senhora Aparecida e Vila Bela.

Os resultados da ação devem ser divulgados até o final da semana.

As equipes realizaram patrulhamento e paradas em pontos estratégicos, visando prevenir ações criminosas, coibir pequenos delitos e garantir mais tranquilidade à comunidade.

A GAMA destaca que a operação seguirá sendo ampliada para todas as regiões da cidade, fortalecendo a presença preventiva e a segurança da população.

Gama na Cidade Jardim

A Guarda Municipal também fez blitz na região da Cidade Jardim no começo da semana. Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta ação em outro bairro de periferia da cidade.

