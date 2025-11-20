Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin no governo Bolsonaro, está em Miami. Hoje deputado federal, ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo STF.

De acordo com informações da PF, AR teria viajado de carro até um país vizinho e, de lá, embarcado em um voo comercial para os USA, utilizando seu passaporte diplomático.

Embora o documento estivesse cancelado por ordem do STF, ele não gerou bloqueios fora do Brasil.

Psol contra Ramagem

Deputados do Psol do Rio de Janeiro pedem a prisão preventiva do deputado.

Articulador da trama golpista, ele está nos Estados Unidos, mesmo com o passaporte apreendido. Eu e os deputados Henrique Vieira, Tarcísio Motta, Chico Alencar e Glauber Braga protocolamos o pedido no STF.