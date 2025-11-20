Web check-in: o fim das filas nos hotéis?

Web check-in se consolida como tendência no setor hoteleiro e reduz filas na recepção

A adoção do web check-in, processo de registro prévio realizado pelo hóspede antes da chegada ao hotel, tem ganhado força no setor hoteleiro brasileiro. A ferramenta, já consolidada em companhias aéreas há mais de uma década, começa a se tornar parte da experiência esperada por viajantes que buscam praticidade, redução de tempo de espera e processos mais digitais durante suas estadias.

Com o avanço de sistemas de gestão integrados e a popularização dos dispositivos móveis, hotéis de diferentes portes passaram a investir em plataformas que permitem ao hóspede preencher dados obrigatórios, confirmar informações pessoais e antecipar etapas burocráticas. Apesar do crescimento constante, o hábito ainda está em fase de amadurecimento no país, especialmente entre viajantes ocasionais, que muitas vezes desconhecem que a prática já está disponível na maior parte das redes.

Entre os hotéis que vêm estruturando esse processo está a Rede Master de Hotéis, que iniciou a implementação do web check-in há cerca de dois anos. O desenvolvimento incluiu períodos de testes, ajustes de integração e aperfeiçoamento do envio automático dos links para os clientes. Hoje, o recurso está disponível em todas as unidades da rede no Rio Grande do Sul e no Paraná.

Durante o preenchimento on-line, são coletados dados obrigatórios para o cadastro de turismo, como CPF, endereço completo, e-mail, cidade de origem e destino. O link é enviado por e-mail entre 1 e 14 dias antes da hospedagem, de acordo com a antecedência da reserva. Caso o viajante já tenha se hospedado anteriormente na rede, não é necessário preencher tudo novamente, apenas atualizar informações quando necessário.

Segundo a CEO da Rede Master de Hotéis, Lívia Trois, quando o hóspede realiza o web check-in previamente, o processo na recepção se torna significativamente mais rápido, reduzindo filas e agilizando o atendimento. No momento da chegada, basta assinar a ficha de registro e apresentar o documento de identificação.

Para Lívia, a tendência representa uma mudança natural no comportamento do viajante. “Os hóspedes estão cada vez mais abertos a experiências digitais que facilitem sua jornada. O web check-in reduz etapas, melhora o fluxo operacional dos hotéis e oferece mais autonomia ao cliente, sem substituir o atendimento humano, que continua sendo essencial”, afirma.

À medida que o setor avança em direção a operações mais ágeis e conectadas, o web check-in tende a se fortalecer como uma etapa padrão da hospedagem, acompanhando a demanda crescente por rapidez e tecnologia no turismo.

