Feriado da Consciência Negra: horários do Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré vai funcionar em horário especial nesta quinta-feira, 20 de Novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Confira:

Horário de Funcionamento – Feriado de 20 de Novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Lojas e Quiosques – das 14h às 20h.

Praça de Alimentação e Lazer – das 11h às 22h.

Savegnago – das 7h às 18h.

Academia – das 10h às 16h.

Cobasi – 9h às 20h.

Poupatempo – fechado.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema do Grupo Cine com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

