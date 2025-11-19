O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Vitória na noite desta quarta-feira no Allianz Parque em São Paulo. O resultado foi péssimo para o time paulista que vê o Flamengo terminar a rodada na liderança e podendo abrir ainda mais vantagem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Verdão começou o jogo pressionando, mas sem levar grande perigo ao gol rubronegro. Logo depois dos 15 minutos, o time baiano equilibrou a partida levando algum perigo ao gol do time paulista.

No terço final da primeira etapa o Palmeiras voltou a pressionar, mas sem converter o volume de jogo em gol. No último lance, os jogadores paulistas pediram pênalti com mão dentro da área, mas o árbitro nem chamou o VAR.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com duas alterações e muita vontade de abrir o placar. Antes dos cinco minutos, Já tinham sido dois lances, Com o goleiro baiano se sobressaindo.

Na sequência, o Vitória reequilibrou a partida e até criou alguns lances De perigo contra o gol palmeirense. Na reta final, O verdão tentou a opressão de todo jeito. Abel Ferreira colocou Gustavo Gomes no ataque na tentativa de fazer o gol de cabeça.

Os palmeirenses reclamaram da arbitragem e Andreas Pereira acabou sendo expulso depois do apito final.

Mais Palmeiras

O alviverde volta a jogar no próximo sábado Contra o Fluminense em casa. A partida será decisiva para os planos palmeirense na reta final do Brasileirão.

Leia + sobre esportes