Sumaré terá emenda de feriado na sexta-feira (21): confira o funcionamento
Leia Mais notícias da cidade e região
A Prefeitura de Sumaré informa à população o esquema de funcionamento dos serviços públicos durante o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado na quinta-feira, 20 de novembro. Em razão da emenda administrativa na sexta-feira, 21, as repartições públicas municipais estarão fechadas nesses dois dias, com retorno normal das atividades na segunda-feira.
Os serviços essenciais funcionam normalmente durante todo o período.
Saúde: atendimento garantido 24 horas
Os atendimentos de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde serão mantidos durante todo o feriado prolongado. As unidades que funcionam 24 horas são:
* UPA Macarenko – Rua Vinicius de Moraes, 380, Jd. Macarenko – (19) 3903-1455
* UPA Matão – Av. Emílio Bosco, 1.620, Jd. Santa Clara – (19) 3864-1194
* UPA Área Cura – Rua Luciano Ramos Ayala, 580, Jd. Denadai – (19) 3838-0018
* PA Maria Antônia – Rua Isabel Luna Tavares, 63 – (19) 3832-1288
* PA CIS Nova Veneza – Rua Paraíba, 211, Jd. Nova Veneza – (19) 3864-1305
* Central de Ambulâncias de Transporte de Acamados – funcionamento ininterrupto
As farmácias municipais funcionarão na quinta (20) e sexta (21), nas seguintes unidades:
* CIS Nova Veneza: 7h às 19h
* USF Santa Clara: 8h às 17h
* USF Denadai: 8h às 17h
As Unidades de Saúde da Família (USFs), o Ambulatório de Especialidades e demais serviços da rede municipal não funcionarão na quinta (20) e sexta (21), retornando aos atendimentos na segunda-feira, conforme o horário habitual de cada unidade.
Segurança e trânsito
Os plantões operam normalmente durante todo o feriado:
* Polícia Municipal
* Corpo de Bombeiros
* Agentes de trânsito da SMMUR
Serviços de limpeza urbana
A coleta de lixo domiciliar ocorre normalmente, sem alterações no cronograma.
Os cemitérios municipais permanecem abertos das 7h às 17h.
O serviço de velório funciona conforme a demanda.
Repartições públicas
Não haverá atendimento ao público nas seguintes unidades na quinta (20) e sexta (21):
* Procon
* Banco do Povo
* Sebrae Aqui
Secretarias administrativas
O funcionamento retorna normalmente na segunda-feira.
Lazer e espaços públicos
Praças, parques e demais espaços de lazer permanecerão abertos, seguindo o horário regular de funcionamento de cada local.
Telefones de emergência
A população pode acionar os serviços essenciais pelos seguintes canais:
* Polícia Municipal: 153
* Corpo de Bombeiros: 193
* Defesa Civil: (19) 3873-2656
* SMMUR: 0800 772 77 22
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP