Sumaré terá emenda de feriado na sexta-feira (21): confira o funcionamento

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Sumaré informa à população o esquema de funcionamento dos serviços públicos durante o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado na quinta-feira, 20 de novembro. Em razão da emenda administrativa na sexta-feira, 21, as repartições públicas municipais estarão fechadas nesses dois dias, com retorno normal das atividades na segunda-feira.

Os serviços essenciais funcionam normalmente durante todo o período.

Saúde: atendimento garantido 24 horas

Os atendimentos de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde serão mantidos durante todo o feriado prolongado. As unidades que funcionam 24 horas são:

* UPA Macarenko – Rua Vinicius de Moraes, 380, Jd. Macarenko – (19) 3903-1455

* UPA Matão – Av. Emílio Bosco, 1.620, Jd. Santa Clara – (19) 3864-1194

* UPA Área Cura – Rua Luciano Ramos Ayala, 580, Jd. Denadai – (19) 3838-0018

* PA Maria Antônia – Rua Isabel Luna Tavares, 63 – (19) 3832-1288

* PA CIS Nova Veneza – Rua Paraíba, 211, Jd. Nova Veneza – (19) 3864-1305

* Central de Ambulâncias de Transporte de Acamados – funcionamento ininterrupto

As farmácias municipais funcionarão na quinta (20) e sexta (21), nas seguintes unidades:

* CIS Nova Veneza: 7h às 19h

* USF Santa Clara: 8h às 17h

* USF Denadai: 8h às 17h

As Unidades de Saúde da Família (USFs), o Ambulatório de Especialidades e demais serviços da rede municipal não funcionarão na quinta (20) e sexta (21), retornando aos atendimentos na segunda-feira, conforme o horário habitual de cada unidade.

Segurança e trânsito

Os plantões operam normalmente durante todo o feriado:

* Polícia Municipal

* Corpo de Bombeiros

* Agentes de trânsito da SMMUR

Serviços de limpeza urbana

A coleta de lixo domiciliar ocorre normalmente, sem alterações no cronograma.

Os cemitérios municipais permanecem abertos das 7h às 17h.

O serviço de velório funciona conforme a demanda.

Repartições públicas

Não haverá atendimento ao público nas seguintes unidades na quinta (20) e sexta (21):

* Procon

* Banco do Povo

* Sebrae Aqui

Secretarias administrativas

O funcionamento retorna normalmente na segunda-feira.

Lazer e espaços públicos

Praças, parques e demais espaços de lazer permanecerão abertos, seguindo o horário regular de funcionamento de cada local.

Telefones de emergência

A população pode acionar os serviços essenciais pelos seguintes canais:

* Polícia Municipal: 153

* Corpo de Bombeiros: 193

* Defesa Civil: (19) 3873-2656

* SMMUR: 0800 772 77 22

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP