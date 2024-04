DAE Itinerante: 2ª via de conta é o serviço mais solicitado no 1º dia de atendimento

A segunda via de conta de água foi o serviço mais solicitado no primeiro dia de atendimento itinerante do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, nesta terça-feira (2). A van da autarquia esteve na Praça Basílio Rangel, no Calçadão do Centro, entre 9h e meio-dia.

Além da segunda via de conta, os funcionários do DAE também fizeram atualização de carnê de parcelamento, atualização cadastral, cadastramento de fatura por e-mail, consulta de protocolo digital, prestaram informações diversas, registro de reclamações sobre consertos e vazamentos, além da entrega de informativos sobre como localizar vazamentos e água de chuva no esgoto.

“Estamos muito felizes em colocar o DAE mais próximo da população. Foram, em média, seis atendimentos por hora, um a cada dez minutos, número muito positivo por ser apenas o primeiro dia nas ruas”, salientou o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

O atendimento itinerante será realizado sempre no mesmo horário, semanalmente, em diversos pontos da cidade. Em abril, a ação estará também nos seguintes locais:

Dia 10: Supermercado São Vicente – São Vito (Rua João Bernestein, 630)

Dia 17: Feira Livre – Vila Medon (Rua Luiz Adami)

Dia 25: Supermercado Pague Menos – São Domingos (Rua do Vaticano, 30)

O DAE mantém vários canais de comunicação à disposição do cidadão. O contato pode ser feito pelo telefone 08000-123-737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br.

A população também pode acessar o site da Prefeitura, clicar no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital” e depois em “Protocolos DAE”.