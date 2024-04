Prefeito Chico entrega reforma da Farmácia Central

O prefeito Chico Sardelli entregou nesta terça-feira (2) as obras de reforma e revitalização da Farmácia Central, localizada à Rua Dom Pedro II, no Centro. Trata-se da primeira intervenção significativa em mais de 12 anos no local.

A unidade faz a dispensa de medicamentos básicos e de alto custo da Assistência Farmacêutica à população, com média de 300 atendimentos por dia e cerca de 6 mil a cada mês.

Chico enalteceu a revitalização do espaço e atribuiu o investimento a uma gestão humanizada, que busca atender aos que mais precisam. “Trata-se de um prédio antigo e que precisava de reformas estruturais urgentes, porque os problemas eram visíveis e só estavam aumentando. Conseguimos prever e destinar os recursos necessários para o empreendimento e, felizmente, foi possível realizar todas essas melhorias”, destacou o prefeito.

As obras contemplaram intervenção no telhado, substituição de calhas e rufos, novo piso, substituição de revestimentos e aparelhos sanitários, nova pintura interna e externa, substituição de portas e janelas, tratamento de junta de dilatação, novas luminárias, intervenção na rede elétrica e nova identificação visual.

“São quase R$ 600 mil que nós investimos para ter melhor qualidade de atendimento. O gestor público precisa gostar de pessoas, precisa gostar de gente. E nós temos trabalhado nesse lema, uma cidade mais humanizada, porque sempre tem aqueles que precisam mais do que a gente do serviço público” acrescentou Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi reafirmou o compromisso em priorizar a saúde da população, oferecendo mais acesso e melhorias no setor. “Isso só acontece porque existe realmente um governo que está preocupado com a população. Nós temos priorizado a saúde, com mais acesso e revitalização dos equipamentos. Esta farmácia é um exemplo dessa prioridade, pois precisava dessa intervenção para poder oferecer mais conforto e dignidade aos usuários e trabalhadores”, afirmou Odir.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a importância do novo ambiente como um dos pilares do processo de humanização do atendimento. “Um dos princípios da humanização é o acolhimento e a ambiência. E hoje, é com muito prazer que nós entregamos uma ambiência melhor da assistência farmácia. Com uma marca à altura da nossa população, à altura do nosso colaborador”, ressaltou Danilo.

“Esse lugar é muito importante para a população de Americana. Por aqui passam mais de 300 pessoas por dia para retirar medicamentos básicos e de alto custo. Eu estou muito feliz de ver todo esse espaço renovado”, comemorou a coordenadora da Assistência Farmacêutica, Daniela Batagin.

Para viabilizar a execução das melhorias, o atendimento ao público precisou ser transferido provisoriamente ao pavimento inferior, com entrada pela Rua Anhanguera, nº 80, em frente ao Mercado Municipal, durante as obras.

“Nos meus discursos eu tenho destacado, e vou continuar destacando, a competência dos nossos gestores, o prefeito Chico e o vice. Saúde tem sido prioridade por onde vocês andam. E hoje a Farmácia Central está linda, maravilhosa, oferecendo serviço de qualidade para a população”, enfatizou o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi.

Também estiveram presentes os vereadores Fernando da Farmácia, Leco Soares, Lucas Leoncine, Pastor Miguel Pires e Thiago Martins, o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi, a superintendente da Fusame, Lilian Franco de Godoi, e o presidente do Conselho Municipal de Saúde José Francisco Lembo.