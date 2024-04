O Rio Branco Esporte Clube anunciou dois reforços para o mata-mata

do Campeonato Paulista Série A4 2024. Trata-se do Meio-campista David Rafael Lazari Zana, de 34 anos, que estava atuando no Goiatuba Esporte Clube de Goiás e do Atacante Luan Carlos Oliveira Camilo, de 24 anos, que estava atuando no Serra-ES.

Além do Goiatuba, David Lazari teve passagens por Monsoon-RS, Nacional Atlético Clube-MG, Matonense-SP, Mixto-MT, Ferroviária-SP, Hong Kong Pegasus e Tai Po de Hong Kong. Já Luan Carioca, teve passagens por Associação Beneficente e Esportiva Catalana e Ouvidorense-GO, Penapolense-SP, Porto-PE, Pérolas Negras-RJ e Vasco-RJ.

Ambos chegaram para reforçar o Tigre da Paulista, que encara o Clube Atlético Taquaritinga pelas quartas de final do Paulistão Serie A-4, primeiro jogo em Americana e a segunda partida em Taquaritinga.

O Rio Branco avançou na 6a posição durante a 1a fase do campeonato.

