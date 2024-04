Nicolau João Abdalla: vereador reclama dos danos causados pelas carretas da Suzano

O vereador Thiago Martins usou suas redes sociais no último sábado para pontuar os estragos causados por carretas de matéria-prima da Suzano no asfalto da Avenida Nicolau João Abdalla, em Americana.

Segundo o parlamentar, há grande fluxo de caminhões, bitrens e treminhões que afeta não só a malha viária, mas também a mobilidade urbana naquela região. A principal reclamação de Thiago é que os estragos ficam apenas para para a cidade de Americana, uma vez que a Suzano está localizada em Limeira. “Limeira fica com o bônus e Americana com o ônus”, disse Thiago.

Procurada, a prefeitura de Americana, que recentemente anunciou que seriam instaladas câmeras de fiscalização na via para penalizar caminhões acima do peso permitido, respondeu com a seguinte nota sobre a situação: “A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) estão realizando um estudo sobre a consistência do pavimento em relação ao peso dos veículos que trafegam pela Avenida Nicolau João Abdalla. Caso seja necessário, será implantada a fiscalização eletrônica para caminhões acima de três eixos.”

A Suzano também foi procurada pelo NM, mas não respondeu aos questionamentos até o fechamento dessa matéria.

