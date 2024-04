Juninho Dias crava ida pro PSD

Apesar de ainda não ter assinado a ficha de filiação, o vereador de Americana Juninho Dias confirmou, nesta terça-feira, que irá para o PSD, partido do Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab.

“Saio do MDB com a cabeça erguida da mesma forma que entrei. Conversei com o Omar e foi muito bacana, sempre estive ao lado dele como político e amigo, pra mim, foi um paizão no mundo da política”, disse Juninho.

“O PSD foi o primeiro partido na minha vida que fui filiado, com o ex-vereador Luciano Corrêa. Estou voltando para o meu primeiro “barraquinho” na política. Agora é pensar um rumo pra alcançar nossos objetivos para 2024 e também em 2028”, concluiu o vereador.

O vice-prefeito Odir Demarchi é hoje um dos nomes fortes do partido na cidade. A presidência da legenda está com o secretário de Meio Ambiente e fiel escudeiro do prefeito Chico Sardelli Fábio Renato.

