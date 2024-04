Nos projetos de arquitetura de interiores residenciais, a iluminação natural estabelece uma grande influência nas escolhas para cada ambiente, nos cenários e no bem-estar que os habitantes desfrutarão nos seus momentos em casa. E o desafio de valorizar as moradas é um pouquinho maior quando se trata de apartamentos. “Ao contrário das casas com varandas abertas e quintais, trabalhamos com um desafio adicional que é o de valorizar as entradas de sol existentes“, analisa a arquiteta Daniela Funari.

De acordo com ela, o ponto de partida para o projeto de uma edificação, seja ela uma casa ou um prédio, é a localização do Norte do terreno, conhecido como o maior ponto de insolação diária. Na rotação dessa bússola, o Leste, logo à direita, indica o sol da manhã e a face sul o lado onde ele quase não costuma chegar. Assim, nos apartamentos a profissional lança mão de recursos que a auxiliam no objetivo de reforçar as sensações. “Faço uma avaliação minuciosa do mobiliário aos itens decorativos, até a paleta com os tons que destaquem a iluminação natural que cada cômodo recebe”, explica.

Ela diz que a preocupação não está ligada apenas ao visual, pois os benefícios do sol nos momentos certos interferem na saúde dos moradores e da construção, bem como interferem no valor do imóvel no mercado.

Confira, a seguir, algumas orientações compartilhadas pela arquiteta Daniel Funari:

O poder do sol da manhã

Existem diversos estudos que comprovam a importância da luz solar para nossa saúde física e mental. Aproveitar os raios de sol nas primeiras horas do dia, por exemplo, é extremamente positivo para a prevenção de doenças e o estímulo à produção da vitamina D.

“Na reforma de um imóvel com luz matutina, gosto de trabalhar com décor claro, clean e minimalista“, indica a arquiteta que busca, sempre que possível, trabalhar com varandas e esquadrias generosas como forma de prover um nível satisfatório de iluminação natural. “A base neutra combina muito bem com a claridade do amanhecer e suas horas posteriores e os nuances de branco são maravilhosos para dar aquele ‘glow’ e nos ajudar a começar um dia repleto de energia”, orienta Daniela que também relaciona outras cores como os gradientes de cinza, bege, e tons pastel como verde, azul e rosa.