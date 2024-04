Primeira final do Paulistão lidera audiência na TV paga e no Youtube

A primeira final do Paulistão Sicredi disputada entre Santos e Palmeiras

levou a Record e o YouTube a liderarem as audiências nas suas plataformas. A CazéTV superou os 2,3 milhões de espectadores simultaneamente e chegou a quase 1,9 milhão de audiência média.

O número é 50% maior que o pico da primeira final da temporada passada foi de 1,15 milhão.

Já a Record, comemorou a liderança na TV Aberta, no horário da partida, com média de 14,7 pontos e pico de 16.9.

Os números ajudam a provar que o modelo de distribuição implementado pela Federação Paulista de Futebol, desde 2022, potencializa não só os direitos comerciais e de marketing, mas também aumenta a visibilidade e o alcance da competição, além de garantir audiência alta e progressiva a todos os detentores de direitos de transmissão.

