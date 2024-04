A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as ações intersetoriais nos prédios abandonados do Condomínio Parque Olaria, área particular localizada entre as ruas Independência, Freire de Andrade, Padre Côrrea de Toledo e Dom Pedro I, no bairro Parque Olaria.

A Secretaria de Meio Ambiente iniciou nesta terça-feira (2) a retirada de grande volume de resíduos, em conjunto com equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Promoção Social e Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas). O serviço continuará nos próximos dias.

A primeira etapa da ação ocorreu em março, com visitas para vistoria e retirada de criadouros no conjunto de obras abandonadas, além de orientações e diversas ações no entorno. De acordo com balanço do Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ), vinculado à Secretaria de Saúde, durante as atividades foram encontrados e eliminados focos de mosquito Aedes aegypti e recolhidos aproximadamente 200 quilos de materiais diversos (possíveis criadouros).

Ainda segundo o setor, foi realizado tratamento com larvicida nas lajes e pisos com água de chuva acumulada. Para amostragem, foram coletadas larvas de noves recipientes/pisos. Após a remoção desses criadouros, o local recebeu tratamento com nebulização costal para eliminação dos mosquitos adultos.