O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta quarta-feira (19), o serviço de desinsetização na rede de esgoto do bairro São Vito. A ação tem como objetivo combater pragas urbanas, como baratas e roedores, prevenindo infestações e contribuindo para a saúde pública e o bem-estar da população.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O trabalho é executado por equipe especializada e inclui a aplicação de inseticida líquido e termonebulização nos poços de visita e colocação de iscas sólidas. Esses procedimentos atuam de forma complementar, promovendo o controle da proliferação de baratas e ratos no sistema de esgoto e, consequentemente, auxiliando no combate aos escorpiões, que se alimentam desses insetos.

DAE alerta moradores

Durante a execução do serviço, é importante que os moradores mantenham os ralos internos bem vedados, evitando que os insetos entrem nas residências. O produto utilizado tem ação imediata, provocando a morte rápida das pragas em contato com a substância.

Após a conclusão dos trabalhos no São Vito, a desinsetização será realizada no Parque Nova Carioba e, na sequência, no bairro Jaguari.

Mais notícias da cidade e região