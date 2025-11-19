DER-SP inicia nesta quarta-feira (19) Operação Especial Consciência Negra para reforçar a segurança nas rodovias

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realiza, entre os dias 19 e 23 de novembro, a Operação Especial Consciência Negra.

O objetivo é garantir segurança, fluidez e conforto aos usuários do sistema rodoviário estadual durante o feriado prolongado — celebrado em função do Dia da Consciência Negra (20) —, quando cerca de 3 milhões de veículos devem circular pelas rodovias sob jurisdição do Departamento.

As ações, que se iniciam nesta quarta-feira (19), concentram-se nas rodovias Doutor Manoel Hipólito Rego (SP 055), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), Oswaldo Cruz (SP 125), Monteiro Lobato (SP 050) e Oswaldo Barbosa Guisardi (SP 046), que fazem a ligação entre o litoral paulista, o Vale do Paraíba e o restante do estado.

Ao todo, mais de 280 colaboradores estarão atuando nas rodovias mencionadas, ao lado de engenheiros, supervisores e coordenadores. As equipes contarão com o apoio de 40 guinchos, 15 veículos leves de apoio ou híbridos, 23 caminhonetes ou picapes, 4 motocicletas, 2 vans, 2 papacones e 2 veículos especiais para captura de animais.

Entre as iniciativas previstas estão a inspeção e monitoramento dos trechos de maior circulação; o controle e organização do acesso em pontos específicos; e a liberação do acostamento, uso de faixa reversível e Operação Comboio nos trechos que costumam apresentar maior lentidão. O conjunto de ações planejadas visa manter a fluidez o mais próximo possível dos padrões registrados em dias úteis.

Reforço de efetivo e equipamentos

A operação especial deve mobilizar recursos ordinários das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs) das Coordenadorias Regionais de São Paulo, Cubatão e Taubaté do DER-SP, além de recursos extraordinários das equipes de Operações Especiais.

A Operação Consciência Negra 2025 integra o calendário anual do DER-SP de ações especiais, reforçando o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança, eficiência e conforto dos usuários do sistema rodoviário estadual.

Em caso de emergência, o DER-SP pode ser acionado pelo telefone 0800-055-5510, com atendimento gratuito 24 horas por dia.

