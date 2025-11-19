Novembro Azul: Nova Odessa fecha com balanço positivo e mobiliza por saúde do homem

Campanha levou conscientização a cerca de 150 homens dos setores públicos do município, enfatizando a importância do toque e do PSA para diagnóstico precoce

Realizada pela Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, entre os dias 7 e 17 deste mês, a campanha Novembro Azul, reuniu cerca de 150 homens de diversos setores públicos, em palestras voltadas à conscientização sobre a saúde masculina e a prevenção do câncer de próstata. As ações se iniciaram no Paço Municipal com a palestra ministrada pelo urologista Dr. José Lourenço Alvarenga, ocasião em que também foram solicitados exames de PSA (Antígeno Prostático Específico) e realizada a aferição de sinais vitais.

A iniciativa, que teve como foco principal romper o tabu em torno do exame de toque e do PSA, também foi levada aos colaboradores da Coden Ambiental, aos servidores da Garagem Municipal, aos músicos da Banda Sinfônica no Teatro Municipal e aos atletas do time de basquete Old School 40+, no Ginásio do Santa Rosa.

“Em todos os encontros, reforçamos a importância do diagnóstico precoce, que garante até 99% de cura nos casos iniciais e a necessidade de realizar o exame de toque e o PSA, além de orientar sobre sinais, sintomas e a saúde integral do homem. Os participantes foram muito receptivos às palestras, o que demonstra a efetividade do trabalho realizado”, destacou o enfermeiro André Barros, que conduziu as atividades.

As ações de conscientização e as solicitações de exames também foram estendidas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), ampliando significativamente o alcance da campanha em todo o município.

