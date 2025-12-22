DAE abre licitação para intensificar pesquisa e reparos de vazamentos ocultos em toda a cidade

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana abriu licitação para a contratação de empresa especializada em engenharia para pesquisa, localização e correção de vazamentos não aparentes no sistema de abastecimento de água do município. O aviso do Pregão Eletrônico foi publicado no Diário Oficial do Município de sábado (20).

A iniciativa integra o programa DAE em Ação pela Água, dentro da Operação Perda Mínima, que reúne estratégias voltadas à modernização do sistema, à eficiência operacional e à redução das perdas de água.

De acordo com o DAE, a empresa contratada será responsável pela execução de serviços de pesquisa ativa de vazamentos ocultos, com utilização de equipamentos específicos para captação de ruídos que caracterizam possíveis perdas de água na rede. Os trabalhos incluem ainda a correção dos pontos identificados, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e demais serviços correlatos. A contratação prevê a realização de ações intensivas de pesquisa de vazamentos em todo o sistema de distribuição do município, que totaliza 1.180 quilômetros de redes de água, além de ramais e padrões de ligação.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a medida é estratégica para o futuro do abastecimento. “Os vazamentos não aparentes são um dos maiores desafios dos sistemas de água, porque permanecem por muito tempo sem serem percebidos. Com essa contratação, vamos intensificar a pesquisa técnica, agir de forma preventiva e reduzir perdas que hoje impactam diretamente a eficiência do sistema e o abastecimento”, afirmou. “Seguimos trabalhando alinhados com as diretrizes do prefeito Chico Sardelli”, completou.

O edital está disponível para consulta no site do DAE (www.daeamericana.sp.gov.br), na aba Editais e Licitações – Pregões Eletrônicos. A abertura das propostas está marcada para o dia 20 de janeiro de 2026, às 8h30, e a sessão de disputa de preços terá início às 8h35, por meio da plataforma www.novobbmnet.com.br.

