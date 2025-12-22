Santa Bárbara d’Oeste lidera crescimento do PIB per capita na Região Metropolitana de Campinas no período pós-pandemia

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Santa Bárbara d’Oeste registrou o maior crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) per capita entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) no período pós-pandemia. Entre 2019 e 2023, o indicador avançou 83%, passando de R$ 32.168,40 para R$ 58.926,47, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na última sexta-feira (19).

O desempenho evidencia a trajetória consistente de recuperação e fortalecimento da economia local nos anos seguintes à pandemia.

Apenas entre 2022 e 2023, Santa Bárbara d’Oeste apresentou crescimento de 14,48%, mantendo ritmo superior à média regional, chegando a um PIB de R$ 10,8 bilhões.

O avanço do PIB per capita reflete a combinação de fatores como diversificação econômica, fortalecimento do setor produtivo, geração de empregos formais e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento, além do apoio ao comércio, à indústria e aos serviços, segundo o prefeito Rafael Piovezan.

“Esse resultado demonstra que Santa Bárbara d’Oeste soube enfrentar os desafios do período pós-pandemia com planejamento e responsabilidade. O crescimento do PIB per capita é reflexo direto de uma economia mais dinâmica, que gera oportunidades e melhora a qualidade de vida da população”, destacou o prefeito.

Nos últimos cinco anos, Santa Bárbara d’Oeste praticamente dobrou seu PIB per capita, consolidando-se como um dos principais destaques econômicos da Região Metropolitana de Campinas e reforçando seu papel estratégico no desenvolvimento regional.

O PIB é o principal indicador utilizado para medir o tamanho da economia de um país, estado ou município. Ele representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado território, em um período específico, refletindo o nível de atividade econômica e a capacidade de geração de riqueza de uma região. + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP