Vereador pede informações sobre distribuição de cestas básicas pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Poder Executivo sobre a distribuição de cestas básicas pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo o parlamentar, o objetivo é buscar mais transparência na aplicação das políticas de assistência social e no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. “A segurança alimentar precisa ser conduzida com clareza, eficiência e respeito às pessoas que mais necessitam”, afirma Juninho.

No documento, o autor questiona os critérios adotados para seleção das famílias beneficiadas; a quantidade de cestas distribuídas no último ano; a logística empregada nas entregas e a existência de parcerias ou doações que complementem as ações do município.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (16) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Quiosques públicos fechados, também Juninho

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre os quiosques públicos que permanecem fechados em diferentes regiões de Americana.

Segundo o parlamentar, os moradores questionam por que esses espaços que poderiam gerar atividade econômica e movimentar as áreas públicas estão inutilizados. “Essas áreas têm potencial para gerar renda, fomentar o comércio local e transformar locais hoje subutilizados. Precisamos entender o que está acontecendo e garantir que os bens públicos estejam a serviço da comunidade”, afirma Juninho.

No documento, o parlamentar solicita a listagem atualizada dos quiosques desocupados; o estado de conservação; motivos do fechamento, tempo de ociosidade e a possibilidade de uso imediato ou necessidade de reparos. Também questiona se haverá nova licitação ou concessão para ocupação dos espaços e se alguma unidade pode vir a ser demolida, pedindo justificativa técnica.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (16) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Leia + sobre partidos política regional