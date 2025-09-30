O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana enviou caminhões-pipa nesta terça-feira (30) para atender escolas e entidades em diferentes bairros da cidade. A medida é necessária em razão da estiagem prolongada e pela baixa qualidade da água captada do Rio Piracicaba, que tem prejudicado o processo de tratamento e reduzido a oferta de água no município.
A ação, que tem apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, faz parte das medidas adotadas para minimizar os impactos à população e tem priorizado instituições de ensino e de atendimento social, que dependem diretamente da água para manter suas atividades.
Foram atendidos pelo DAE hoje os seguintes locais:
* Escola Estadual Professora Olympia Barth de Oliveira – Jardim Ipiranga
* Casa da Criança Tahira – Jardim Ipiranga
* Escola Estadual Professora Maria do Carmo Augusti – Jardim Mário Covas
* Creche Chuí – Mathiensen
* Escola Estadual Professora Maura Arruda Guidolin – Campo Limpo
* Casa da Criança Graúna – Cidade Jardim
* Casa da Criança Panamby – Balneário Salto Grande
* Escola Estadual Professora Maria Lucia Padovani de Oliveira – Chácara Letônia
* Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah – Jardim Terramérica
* EMEF Professor Florestan Fernandes – Morada do Sol
* Escola Estadual Professora Anna Peres da Silva – Jardim América
* Escola Estadual Professor Martinho Rubens Belluco – São Benedito
* EMEF Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho – Vila Margarida
* Casa da Criança Arapiranga – Parque da Liberdade
O DAE orienta que escolas, creches e entidades que necessitem do atendimento com caminhões-pipa façam a solicitação pelos canais oficiais: 08000-123737 ou SAC (19) 98100-4714.
A autarquia também informa que já está providenciando o processo administrativo para a contratação de mais caminhões-pipa, com o objetivo de ampliar o atendimento emergencial nas regiões mais afetadas pela falta de água.