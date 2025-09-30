Sumaré notifica 335 pelo programa Cidade Limpa em setembro

A Prefeitura de Sumaré divulgou o balanço de notificações realizadas durante o mês de setembro referente ao programa Cidade Limpa. Ao todo, foram 335 registros em diferentes regiões da cidade, reforçando as ações de fiscalização e conscientização da população sobre a importância de manter os espaços públicos limpos e organizados.

Do total, 70% das notificações foram relacionadas a descarte irregular de entulho, enquanto 29,2% referem-se a calçadas irregulares. Entre as regiões com maior número de ocorrências estão a Área Cura, com 77 notificações, e a região de Maria Antonia, com 71 notificações.

O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou a importância do trabalho educativo realizado pelas equipes. “As notificações são fundamentais para despertar uma consciência coletiva de cuidado com a cidade. Quando o morador é orientado, ele passa a compreender que manter o espaço limpo é responsabilidade de todos. Estamos construindo, juntos, uma cultura de respeito e preservação do nosso município”, destacou.

O programa Cidade Limpa tem como objetivo combater práticas irregulares que prejudicam a qualidade de vida da população, como o acúmulo de lixo e entulho, além de garantir acessibilidade e segurança nas calçadas. A iniciativa integra as ações permanentes da Administração Municipal em prol de uma cidade mais organizada e saudável para todos.

